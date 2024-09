Karistuse määramine Trumpi vaikimisraha asjus lükati valimisjärgsele ajale

Merchan lükkas karistuse määramise kuupäeva 18. septembrilt 26. novembrile. Ta selgitas, et otsustas karistuse määramist edasi lükata osaliselt selleks, et vältida selle võimalikku mõju presidendivalimistele, mis toimub 5. novembril.

„Taotluse üle otsustamise ja karistuse määramise edasilükkamine, kui see on vajalik, peaks hajutama igasuguse oletuse, et kohus on teinud otsuse või määranud karistuse kas selleks, et anda eelis või luua ebasoodne olukord mis tahes erakonnale või mis tahes kandidaadile mis tahes ametikohale,“ kirjutas Merchan.