VIDEO | Ukraina droonirünnak põhjustas tulekahju laskemoonalaos Venemaal Voroneži oblastis

Kohalikud elanikud teatasid, et rünnak oli suunatud Soldatskoje külas asuvale laskemoonalaole. Sündmuskohal tegutsevad päästeteenistus ja kohalikud omavalitsused.

Viimastel kuudel on Ukraina väed korraldanud rea droonirünnakuid, mille eesmärk on kahjustada Venemaa sõjalist infrastruktuuri ja naftatööstust. Ukraina väed on varem sihikule võtnud Voroneži oblasti sõjaväelennuvälju, naftatehaseid ja laskemoonaladusid.