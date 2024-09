„PÄEVAKORD“ | Loodetavasti viskab Toomas Kivimägi pärast Hiinast tulekut oma telefoni minema

Just see viimane fakt paneb „Päevakorra“ saate osalisi ohutulesid vilgutama ning valijate tähelepanu visiidile tõmbama.

„Kas riigikogu liikmed ei ole tähele pannud, mida teeb meie idanaaber parasjagu Ukrainas ja kes on selle idanaabri üks suuremad liitlasi ja toetajaid, kuigi ta seda ei tunnista?“ küsib Maalehe peatoimetaja Hindrek Riikoja. „Kas ei tekkinud küsimust, et võib-olla ei peaks praegusel hetkel minema huvireisile Hiina, suuresti Hiina kulude eest?“

Hiinasse näidakse suhtuvat sarnaselt nagu Venemaasse kümne või isegi vähemate aasta eest, märgib Eesti Ekspressi ajakirjanik Greete Lehepuu. Lootus, et sõbralikult külas käies on võimalik veenda teist osapoolt demokraatia headuses, on aga naiivne. „Hiinlased on sama agressiivsed oma poliitika ajamises kui venelased, see lihtsalt käib neile omasel pehmel moel, pandakarulike silmade varjus.“