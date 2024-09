Hiina turismisaart tabas kümnendi tugevaim supertaifuun

Supertaifuun Yagi maksimaalne püsiv tuule kiirus oma keskme lähedal on 65 m/s ja see on Vaikse ookeani vesikonna kõige tugevaim tsüklon sel aastal. Hiina võimud usuvad, et Yagi on viimase kümnendi tugevaim taifuun, mis on tabanud riigi lõunarannikut.