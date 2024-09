Ukraina teatas, et uurib uusi väidetavaid sõjavangide tapmisi Vene vägede poolt

Peaprokurör Andri Kostin ütles sotsiaalmeediaplatvormil X, et Kiiev uurib 73 Ukraina vangi väidetavat hukkamist, mille viisid läbi Vene väed. Tema sõnul on selliseid juhtumeid aina rohkem dokumenteeritud.

„See sõjakuritegu on osa Venemaa jätkuvatest rahvusvahelise humanitaarõiguse rasketest rikkumistest. Venemaa barbaarsus on häbiväärne inimkonnale,“ kirjutas Ukraina välisministeeriumi pressiesindaja Heorhi Tõhhõi X-i postituses.

Kreml on eitanud, et Venemaa paneb Ukrainas toime sõjakuritegusid. Kiievi sõnul on nad dokumenteerinud ligi 130 000 sõjakuritegu, mis on Venemaa poolt toime pandud alates täiemahulise sissetungi algusest Ukrainasse.