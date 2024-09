WSJ: Lääs arutab Ukraina pilootide väljaõpe tempot pärast lennuõnnetust hävitajaga F-16

Augusti lõpus kinnitas Ukraina peastaap, et riigile hiljuti tarnitud F-16, mida opereeris tipp-piloot Oleksi Mes, kukkus alla 26. augustil tõrjudes Venemaa kõigi aegade suurimat õhurünnakut Ukraina vastu. Mes hukkus õnnetuses.

Õnnetuse põhjuse uurimine on veel pooleli. Üks USA ametnik ütles WSJ-le, et vahetult enne lennuki kadumist radarilt plahvatas lennuki lähedal Vene rakett. See võis masinat kahjustada või sundida pilooti manööverdama liiga madalal maapinna kohal, mis võis viia õnnetuseni.