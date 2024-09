Neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil tõdes haridus- ja teadusminister Kristina Kallas (Eesti 200), et huvihariduse raha kärpimise küsimus on laual. „Sellepärast, et see on toetusmeede, ja kuna toetused on kõik kärpe all, on ta kärpearvutuses sees,“ sõnas Kallas. „Aga kas me huviharidust konkreetselt sellelt realt kärbime ja kui palju me kärbime, seda otsust täna ei ole.“