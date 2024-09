Poola esitab valgevenelastele süüdistused 2021. aastal toimunud Ryanairi lennu ümbersuunamise eest

Poola prokurörid ütlesid reedel tehtud avalduses, et on kogunud piisavalt tõendeid, et esitada süüdistus kolmele Valgevene ametnikule. Nende hulgas on Leonid C., Valgevene lennuliikluse juht; Jevgeni T., tol ajal Minski lennujaama vastutav lennujuhi ametnik; ja Andrei AM, Valgevene KGB salateenistuse juht.