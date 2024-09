INTERVJUU | Minister Sikkut psühhiaatrilise abi kriisist: jagan muret, aga lisaraha pole meditsiini tulemas

Konkreetset juhtumit ma ei saa kommenteerida, sest mul ei ole infot. Samas ma olen nõus, et see illustreerib väga hästi teatud murekohti. Kui me räägime suitsiidaalsusest kui sellisest, siis see on mure, et meil on suitsiidide arv suur, nii noorte kui ka eakate seas. Me ei ole suutnud enesetapunäitajat langusesse saada. Samas see ei ole ainult tervishoiusüsteemi probleem. Jah, konkreetsel juhul ei tohi abivajajat hätta jätta ning tervishoiutöötajad ja kiirabi peavad asjaga tegelema. Aga kui me tahame Eestis tõesti saada mingisugust hüpet edasi, siis see nõuab oluliselt laiemat sekkumist.