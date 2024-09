VIDEO | Ungari kaalub plaani saata varjupaigataotlejad tasuta ühesuunalisele reisile Brüsselisse

Budapestis toimunud pressikonverentsil väitis riigisekretär Bence Rétvári, et EL tahab sundida Ungarit lubama „illegaalseid sisserändajaid“ üle oma piiride. Ta lisas, et riik pakub „ebaseaduslikele sisserändajatele vabatahtlikult ja tasuta ühe suuna piletit Brüsselisse“.

Rétvári ütles, et bussisõit viiakse läbi „pärast Euroopa menetluse rakendamist“, kuid ei täpsustanud, milline on varjupaigataotlejate staatus pärast transportimist. „Kui Brüssel tahab illegaalseid migrante, siis saab Brüssel neid,“ ütles ta.

Provokatiivne ettepanek on vastuseks Euroopa Kohtu juunikuus vastuvõetud otsusele, millega määrati Ungarile 200 miljoni euro suurune trahv bloki varjupaigareeglite järjepidava rikkumise eest. Samuti peab riik maksma miljon eurot iga päeva eest, kuni Ungari viib oma poliitika kooskõlla EL-i seadustega.

Bloki sõnul sunnib Budapest rahvusvahelist kaitset taotlevaid inimesi reisima Serbias või Ukrainas asuvatesse saatkondadesse, et seal reisiluba taotleda. See omakorda on vastuolus EL-i reeglitega, mis kohustavad kõiki liikmesriike kasutama varjupaiga andmisel ühtseid kordi.