Hannibal Lecter, peekon ja kudumine. Trumpi sõnavõtud külvavad segadust

Vabariiklaste presidendikandidaadi avalikud esinemised kipuvad järgima sama mustrit. Trumpil on sõnum, mille ta peaks prompterilt ette lugema, kuid see ebaõnnestub, sest endine president kipub juhuslikke mõtteid vahele ütlema ja heietama. Trump ei ole kunagi paistnud silma erilise vaoshoitusega, sõnastanud selgeid sõnumeid ja faktidest pidanud, kuid viimastel nädalatel on olukord paljude poliitikavaatlejate sõnul üha rohkem käest läinud.

Olukord hakkas kontrolli alt väljuma juulis, mil demokraat Joe Biden loobus teiseks ametiajaks kandideerimisest. Presidendile said saatuslikuks tema kõrge vanus ja küsitav vaimne võime. Arutelud selle üle domineerisid pikalt nii kohalikus sotsiaalmeedias kui ka ajakirjanduses. Trumpil õnnestus toona samasugust tähelepanu vältida. Nüüd on aga olukord muutumas. Meediakajastustes ja sotsiaalvõrgustikes kordub väide, et uus demokraatide presidendikandidaat Kamala Harris viis Trumpi rööpast välja. Trumpi senist reaktsiooni on kirjeldatud sõgedana ja seatud kahtluse alla, kas ka temal on presidendi ametiks vajalik vaimne pädevus.