Zelenskõi kurtis partnerite ees rakettide ja koostöö puuduse üle

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles täna Ukraina toetamise kontaktgrupi istungil Saksamaal Ramsteinis, et ainus, kes rahu ei taha, on Venemaa president Vladimir Putin. Et Venemaa oleks motiveeritud rahu otsima, peab Ukrainal olema Zelenskõi sõnul kaugmaarünnakute potentsiaal.