Mõnikümmend India päritolu sportlast ei pääsenud viisaprobleemide tõttu Ironmanile

Ironmani korraldaja Margus Lepik rääkis Delfile, et viimastel aastatel on välismaalastest hakanud osalemise vastu rohkem huvi tundma eelkõige India päritolu võistlejad. „Viimased kaks aastat tuleb meil päris arvestatav külaliste hulk just Indiast. Mingil huvitaval põhjusel on India leidnud, et Tallinn on sobiv koht, kus käia, lennujaama lähedus ja kõik muu,“ sõnas ta.