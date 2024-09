Eesti 200: Lasnamäe linnaosavanema kandidaat Julianna Jurtšenko ei ole usaldusväärne

„Tegemist on väärtusküsimusega ning Eesti 200-l on keeruline uskuda, et erakonna vahetamisega toimub 180-kraadine pööre ka seisukohtades. Umbusule andis hoogu juurde ka Keskerakonna siselistist meediasse lekkinud kiri, kus kandidaat möönab, et südametunnistus ei luba eestikeelsele haridusele üleminekut toetada. On silmakirjalik, et paar nädalat hiljem inimene üritab veenda avalikkust vastupidises. Lasnamäe vajab usutavat kõneisikut ja tugevat juhti, et eestikeelsele haridusele ülemineku reform õnnestuks,“ ütles Jašin.