Kuluhüvitised väiksemaks? Enam pole pääsu, vastupidine oleks poliitiline enesetapp

„Kas sa arvad, et mõni poliitik julgeks praegu välja öelda, et kuluhüvitiste kärpimine pole hea plaan?“ küsis muiates nii mõnigi riigikogu liige, kellega Delfi sellel teemal arutles. Tõsi, ei julgeks, see oleks üsna selge poliitiline enesetapp.