Kunstiretk kutsub uudistama äärepealseid paiku ja kogemusi

Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 kavva kuuluv kunstiprogramm viib publiku eribussiga Valga- ja Võrumaa paikadesse, kus tavaliselt kunstinäituseid ei toimu. Elamuslik kunstikogemus uurib, kuidas tajub maailma lind, putukas või kala, missugused on Valga tavaliste inimeste sügavalt isiklikud lood ning eri rahvusest pärit Lõuna-Eesti inimeste kogemused müstilise ja seletamatuga. Vaheldusrikas programm ühendab endas etenduse, näituse ja ekskursiooni.

Kunstiretke jooksul külastatakse kolme eripalgelist näitusepaika, kuid omaette kunstielamust pakub ka bussisõit ise.“Lätis hinnatud etenduskunstnik Laima Jaunzema on kujundanud nii bussi sisemuse kui ka seal veedetava aja ning loonud bussist põneva karakteri. Seega ei ole bussis veedetud aeg pelgalt vahemaa ületamine, vaid kunstiprogrammi täisväärtuslik, ja kohati ka üllatusi pakkuv, osa,“ kirjeldas Maailma Maaliini kunstiline juht Helena Krinal.Kolm ja pool tundi kestev reis algab Valga raudteejaamast ning viib edasi Ähijärvele, kus Karula rahvuspargis asuv Jane Remmi loodusinstallatsioon kutsub kogema, mida peavad koduks mitte-inimestest olendid – linnud, putukad, kalad. Külastajad saavad pugeda inimmõõtmelistsse pesadesse ja urgudesse ning näha maailma teistmoodi vaatenurgast.

Müstilised ja seletamatud lood

Ähijärvelt suundub kunstibuss Hargla Maakultuurimajja, kus Ameerikast pärit kunstnik Patrick Tubin McGinley heliinstallatsioon avab portaalid teistesse reaalsustesse. McGinley näitus on inspireeritud Lõuna-Eestis elavate erineva kultuuritaustaga inimeste kohtumistest üleloomuliku ja seletamatuga. Helikogemusel põimuvad näiteks Koikküla surid (kuulsad Lõuna-Eesti ravitsejad), Ghana sipelgatesse peitunud esivanemate hinged, roma vanaema ja paljud teised.“Väga huvitav oli toona mulle veel võõraste inimestega teha sellist koosloome projekti. Lasin end päris palju nende visioonist juhtida. Salvestades inimeste lugusid kokkupuudetest teispoolsuse ja spirituaalse maailmaga oli põnev avastus, et kuigi lugude jutustajad on pärit maailma eri paikadest, siis neist erinevustest hoolimata oli nende kogemustes väga palju ühisosa – kasvõi soov luua kontakti siit ilmast lahkunud lähedastega, paluda kõrgematelt jõududelt teeneid või leida abi tervisemure korral,“ rääkis helikunstnik Partick Tubin McGinley.