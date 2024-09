USA-s vahistati teise astme mõrvas süüdistatuna koolitulistaja isa

Tulistaja Colt Gray 54-aastasele isale Colin Grayle esitati süüdistus neljas tahtmatus surma põhjustamises, kahes teise astme mõrvas ja kaheksas laste julmas kohtlemises, teatas Georgia juurdlusbüroo direktor Chris Hosey pressikonverentsil, vahendab Associated Press.

„Tema süüdistused on otseselt seotud tema poja tegudega ja tal relva omada lubamisega,“ ütles Hosey.

Eelmisel aastal oli Colt Gray uurimise all ähvardava postituse pärast sotsiaalmeedias. Küsitlemisel eitas ta koolitulistamisega ähvardamist. Vastukäivad tõendid postituse algupära kohta ei lasknud kedagi kinni pidada. Jacksoni maakonna šerif Janis Mangum ütles, et ei leidnud midagi, mis oleks õigustanud tollal süüdistuse esitamist.

„Me tegime tollal kõik, mida me saime sellega teha,“ ütles Mangum AP-le.

„Ta teab relvade tõsidust ja seda, mida need võivad teha, ja kuidas neid kasutada ja mitte kasutada,“ ütles Colin Gray aasta tagasi.

Associated Pressi, USA Today ja Northeasterni ülikooli andmebaasi järgi oli tegemist 30. massitulistamisega USA-s sel aastal. Nendes tulistamistes on hukkunud vähemalt 127 inimest. Massitulistamine on defineeritud sündmusena, kus 24 tunni jooksul hukkub neli või rohkem inimest, tulistaja välja arvatud.