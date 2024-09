Telegrami asutaja Pavel Durov teatas, et tema vahistamine Prantsusmaal on ekslik lähenemine

Durov eitas oma esimeses avalikus kommentaaris pärast eelmisel kuul vahistamist igasuguseid väiteid, et Telegram on „anarhiline paradiis“, vahendab Reuters.

Durov kirjutas, et juurdlus Telegrami üle on üllatav selles mõttes, et Prantsusmaa võimudel on ligipääs „kuumale liinile“, mille ta aitas tekitada, ja nad oleksid võinud iga hetk ühendust võtta Telegrami esindajaga Euroopa Liidus.

„Kui mingi riik ei ole rahul internetiteenusega, on juurdunud praktika alustada õiguslikku tegevust selle teenuse enda vastu,“ kirjutas Durov. „Nutitelefoni ajastu eelsete seaduste kasutamine tegevjuhile süüdistuste esitamiseks kuritegudes, mille on tema juhitud platvormil toime pannud kolmandad osapooled, on ekslik lähenemine.“

Telegram ei ole Durovi sõnul täiuslik, aga ta eitas igasuguseid kuritarvitusi.

„Aga väited meedias, et Telegram on mingit sorti anarhiline paradiis on absoluutselt valed,“ teatas Durov. „Me võtame iga päev maha miljoneid kahjulikke postitusi ja kanaleid.“

Venemaal sündinud, aga praegu Prantsusmaa kodakondsust omav Durov vahistati Prantsusmaal augustis seoses Telegramis väidetavalt aset leidnud lapsporno levitamise, narkoäri ja petuskeemidega.