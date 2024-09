USA presidendi poeg Hunter Biden tunnistas end inetu kohtuprotsessi vältimiseks maksudest kõrvalehoidmises süüdi

Kohtunik Mark Scarsi ütles, et Bidenit ähvardab kuni 17-aastane vanglakaristus ja kuni 450 000 dollarit trahve. Karistuse määramine on kavas 16. detsembril.

Varem eile pakkus Biden, et tunnistab end süüdistuspunktides süüdi, aga ei tunnista, et on midagi valesti teinud. Seda ebatavalist õiguslikku manöövrit nimetatakse „Alfordi tunnistuseks“. Prokuratuur sellega ei nõustunud.

Pärast istungit ütles Biden, et tunnistas end süüdi, et säästa perekonda kohtuprotsessist, mis oleks paljastanud koledaid üksikasju eluperioodist, kui ta kannatas narkosõltuvuse all. Biden lisas, et on maksmata jäänud maksud ära maksnud.