Sõrskõi sõnul on Vene vägede edasiliikumine Pokrovski piirkonnas peatatud

„Viimase kuue päevaga ei ole vaenlane Pokrovski suunal meetritki edasi liikunud. Teisisõnu, meie strateegia töötab,“ ütles Sõrskõi.

„Me oleme võtnud neilt võime manööverdada ja tuua tugevdusi teistelt suundadelt /.../ ja seda nõrgenemist on olnud selgelt tunda teistes piirkondades. Me oleme täheldanud, et suurtükitule ja pealetungi intensiivsus on kahanenud,“ lisas Sõrskõi.

Sõrskõi sõnul kavatses Venemaa enne Ukraina sissetungi Kurski oblastisse sealt Ukrainat rünnata. Sõrskõi ütles, et usub, et Kurski operatsioon on olnud edukas.

„See vähendas vaenlase pealetungi ohtu. Me hoidsime ära nende tegevuse. Me viisime lahingutegevuse vaenlase territooriumile, et ta tunneks, mida meie iga päev tunneme,“ ütles Sõrskõi.

Sõrskõi sõnul olid Kurski operatsiooni peaeesmärgid järgmised: takistada Venemaad kasutamast Kurski oblastit uue pealetungi alguskohana, suunata sinna Vene vägesid teistelt suundadelt, luua turvatsoon ja takistada tsiviilobjektidele tule andmist üle piiri, võtta sõjavange ning tugevdada Ukraina vägede ja kogu rahva moraali.

Sõrskõi sõnul on Moskva liigutanud Kurski oblastisse kümneid tuhandeid sõdureid, sealhulgas parimaid dessantväelasi.