Venemaa käivitas inimeste sõjaväkke meelitamiseks enneolematu reklaamikampaania

Augustis said kaitseministeeriumi sõjaväeteenistuse veebilehte sisaldavad Telegrami postitused 5,8 korda rohkem vaatamisi kui kuus keskmiselt alates veebilehe käivitamisest 2022. aasta novembris. Samuti tõusis veebilehe mainimiste hulk. Tavapärastelt mainiti veebilehte postitustes 1000 korda kuus, kuid augustis tõusis see arv 5800-ni.

Moskva linnapea kantselei avaldas augustis esimest korda sõjaväeteenistuse reklaame Yandexis, mis on põhiliselt tuntud otsingumootorina, kuid sarnaselt Google’ile pakub ka teisi teenuseid. Yandexi kaudu on oma reklaamitegevust suurendanud vähemalt üheksa Venemaa piirkonda. Ainuüksi Moskva regioonis kogusid reklaamid augustis 12 miljonit vaatamist. Reklaamides rõhutati rahalisi stiimuleid, sealhulgas 2,3 miljoni rubla (23 450 euro) suurust registreerimispreemiat ja 5,2 rubla (53 020 euro) suurust aastapalka.

Kuulutused ilmusid ka suhtlusportaalil VKontakte. Ajakirjanik Andrei Zahharov ja inimõiguste rühmitus Department One avastasid, et mõned on postitatud isegi Peterburi koolide ja lasteaedade kontodele.