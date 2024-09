Valitsus kaalub ettevõtete vara maksustamist. Läänemets: võiksime seda toetada

Siseminister Lauri Läänemetsa sõnul arutati täna muuhulgas seda, mida tehakse ettevõtete maksustamisega. „Tänase arutelu pealt võib öelda, et palgamaks on kõrvale pandud. Mitte küll täiesti kõrvale pandud, aga meelestatus laua taga on, et palgamaksu ideega ei peaks edasi liikuma,“ sõnas ta.