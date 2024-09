VIDEO | Tulised vaidlused eelarve üle. Läänemets Kallasele: politseid ja päästet kärbitakse üle minu laiba!

Läänemetsa sõnul räägiti rahandusministeeriumi tähelepanekutest Euroopa Komisjoni visiooni kohta, kuidas Eesti peaks oma eelarveolukorda parandama. „Sealt tekkis võrdlus sellega, mis on meie nägemus, ja ma võin öelda, et need ei kattu. See on uus probleem, millega tegelema peame,“ tõdes ta.