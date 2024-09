VIDEO | Tulised vaidlused eelarve üle. Läänemets Kallasele: politseid ja päästet kärbitakse üle minu laiba!

Läänemetsa sõnul räägiti rahandusministeeriumi tähelepanekutest seoses Euroopa Komisjoni nägemusega, kuidas Eesti peaks oma eelarveolukorda parandama. „Sealt tekkis võrdlus sellega, mis on meie nägemus ja ma võin öelda, et need ei kattu. See on uus probleem, millega tegelema peame,“ tõdes ta.

See, mis oli täpsemalt Euroopa Komisjoni nägemus Eesti eelarveolukorra parandamisest, Läänemets öelda ei soovinud. „Need on eelarve tehnilised detailid, ma neid ei ava,“ lausus ta. Küll aga tõi ta välja, et Euroopa Komisjoni arvates peaks eelarves miinuse vähendamine kajastuma oluliselt jõulisemalt, mis tähendab, et raha näiteks palgatõusude jaoks on tulevikus vähem. “See on tõsine dilemma, millega tegelema peab,“ lisas Läänemets.