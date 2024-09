Läti koolid läksid tänavu üle teistmoodi hindamissüsteemile ja kontrolltöid järele teha ei saa

Süsteemi väljatöötamises osalenud Riia 72. keskkooli juht Pāvels Pestovs kinnitab, et kõik on loogiline ja õiglane. Vähenevad olukorrad, kus kõik on pealtnäha hästi, ent riigieksamil ei saa õpilane ühtäkki isegi kümnendikku punktidest ja peab eksameid järgmisel aastal kordama.