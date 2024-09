AutoPay: oleme eelistatuim autolaenu pakkuja Eestis

Suvi on läbi saanud ja on hea aeg teha kokkuvõtteid. AutoPay.ee autolaen tegi suvel jätkuvalt soodsa intressi tingimustes rekordilise mahu ja soodne intress jätkub ka sügisel. Eelmise suvega võrreldes oli mahu kasv 20% juures ja nii on see olnud iga kuu.