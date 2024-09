Hiina president Xi: Hiina ja Aafrika suhted on ajaloo parimad

Xi kõneles iga kolme aasta tagant peetaval Hiina-Aafrika koostööfoorumil enam kui 50 Aafrika riigi delegaadile, püüdes tugevdada omavahelisi suhteid. Oma sõnavõtus ütles Xi Hiina ja Aafrika peaksid koondama oma elanikkonda, et saada „võimsaks jõuks“ ja kirjutada „uus peatükk rahus, õitsengus ja progressis“, vahendab CNN.

Samuti märkis Xi, et Hiina ja Aafrika suhted on ajaloo parimad ja ta lubas arendada kahepoolseid suhteid kõikide Aafika riikidega, kellega on Pekingil ametlikud sidemed.