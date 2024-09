Putini pojad elavad kuldses puuris, kuhu ei pääse mürk ega nakkushaigused. Kasvatajad neile vastu rääkida ei julge

Eksiilis elava endise Vene oligarhi Mihhail Hodorkovski rahastatud väljaanne Dossier Center teatab, et on saanud üksikasjalikku infot Venemaa presidendi Vladimir Putini kõige kiivamalt hoitud saladuse ehk tema kahe väikese poja kohta. Nimelt on Putini pojad Ivan ja Vladimir veetnud kogu elu Vene diktaatori rangelt turvatud residentsides ja välismaailmaga nad peaaegu kokku puutunud ei ole.