Filmivõtted mõjutavad lähinädalatel Tallinna liiklust

9. septembril on Pärnu mnt 48 esine ala jalakäijatele suletud kell 8.00-20.00. Hoone ees olev bussipeatus on ajutiselt viidud ühissõiduki rajale enne Suur-Ameerika ja Pärnu maantee ristmikku.

Samuti on 9. septembril kell 8.00-22.00 suletud Lasnamäe linnaosas üle Laagna tee minev Raadiku sild, seda ka ühistranspordile (mõjutatud bussiliinid on nr 42, 67, 51 ja 58). Jalakäijatele ja ratturitele tagatakse läbipääs mõningase ooteajaga, kuid ümberkäiguvõimaluseks saab kasutada ka tunnelit või ülekäigurada, mis mõlemad on umbes 5-minutilise jalakäigu kaugusel. Autodele on ümbersõidu võimalus Mustakivi tee silla kaudu. Ühistranspordi ümbersõidu marsruutidega saab tutvuda siin.