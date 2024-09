Briti ikoone ühendavad prestiiž ja traditsioonid

Nii algas mäng

Maailma vanima tenniseturniiri ajalugu ulatub aastasse 1868, kui Londoni äärelinnas Wimbledonis alustas tegevust privaatne kriketiklubi. Klubi tegevusest kasvas välja üks planeedi suuremaid ja prestiižikamaid tenniseturniire, mille ametlikuks algusaastaks loetakse 1877. Tänapäeval on The All England Lawni klubis peetav Wimbledon üks neljast maailma suure slämmi turniiride sarjast ja sellest on saanud Suurbritannia kõige olulisem suvine spordisündmus.

Tänavu aitas ametliku autopartnerina turniiri õnnestumisele kaasa Range Rover. Erakordne nüansirikkus, ajalooliste traditsioonide ja kaasaegsete tehnoloogiate lõimumine iseloomustavad suurepäraselt nii mainekaid Wimbledoni võistlusi kui ka Range Roveri autosid.

Briti autotootja mudelivalik peegeldab üle viie aastakümne kestnud arengut luksuslikumate linnamaasturite tootmises. Selle märgiks on fakt, et nüüd on kõik Range Roveri mudelid saadaval ka pistikhübriididena ja esimene täiselektriline Range Rover liugleb salongist välja selle aasta lõpus.

Tehnilise revolutsiooni tuules on liikunud ka tenniseturniir. BBC teleülekanne Wimbledonist 1967. aastal sai esimeseks värviliseks spordivõistluse kajastuseks Euroopas ja nüüd võib Wimbledoni hetki kõrgresolutsioonis nautida kogu maailmas.

Tänavu 1.–14. juulini peetud turniiri auhinnafond ulatus rekordilise 50 miljoni naelani (umbes 59,5 miljonit eurot). Üksikmängu võitjad teenisid kumbki 2,7 miljonit naela (umbes 3,2 miljonit eurot). Teist korda järjest triumfeeris hispaanlane Carlos Alcaraz, üllatusvõidu sai tšehhitar Barbora Krejčikova.

Unikaalsed sümbolid