Putin: Vene väed on hakanud vastast Kurski oblastist välja suruma ja Donbassis pole ammu olnud selliseid territoriaalseid võite

Venemaa president Vladimir Putin ütles Vladivostokis ida majandusfoorumi plenaaristungil, et Venemaa relvajõud peavad tegema kõik vaenlase Kurski oblastist väljaajamiseks. Putin kuulutas ka, et Vene vägede eduka pealetungitegevuse tulemusena on saavutatud selliseid territoraalseid võite, mida pole olnud juba ammu.