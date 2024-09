VIDEO ja BLOGI | Kallas: huvihariduse toetuste kärpimine on laual, aga otsust sel teemal veel pole

Eile teatas Eesti 200, et nad ei toeta palgafondi maksustamist. Sama on varem öelnud ka sotsid. Michal ütles, et ettevõtete maksustamise alus on veel arutamisel. „Ehk jõuame järgmisel nädalal otsuseni. Palgafondi maksu idee tuli ettevõtjatelt. Mõtteid on veel, arutame need koalitsioonipartnerite vahel läbi,“ lisas ta.

Eesti 200 juht ja haridusminister Kristina Kallas ütles, et erakond on alternatiividele avatud. „Ettevõtete kasumi maksustamine meile ei meeldi, üldse maksude tõstmine ka mitte. On vaja vastu võtta otsus, mis majanduskeskkonda kõige vähem negatiivselt mõjutab,“ sõnas ta.

Jutuks tuli veel, kas haridusvaldkonnas plaanitavad kärped puudutavad ka koolitoitu või huviharidusele antavaid toetusi. Kallase sõnul koolilõuna kärbet ei tule. „Huvihariduse küsimus on laual. See on toetusmeede ja toetusmeetmed on kärpe all, aga täna ei ole otsustatud, kas me seda teeme,“ märkis ta.

