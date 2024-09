VIDEO | Valgevene tulistas Gomeli oblastis väidetavalt alla Vene droone

See oleks esimene edukas Vene droonide allatulistamine Valgevene relvajõudude poolt oma territooriumil, vahendab The Kyiv Independent.

Vene droonid on viimasel ajal korduvalt Valgevenesse lennanud, teatavad Ukraina õhujõudude esindajad ja Belaruski Gajun. Valgevene valitseja Aljaksandr Lukašenka on aga väitnud, et alla on tulistatud Ukraina droone.