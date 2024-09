USA konservatiivsed suunamudijad väitsid, et on langenud Vene desinformatsioonikampaania ohvriks

Tim Pool, Dave Rubin ja Benny Johnson esinesid eile õhtul avaldustega süüdistuste kohta, et USA sisuloomeettevõte, millega nad on seotud olnud, on saanud Vene riigimeedia töötajatelt 10 miljonit dollarit, et avaldada Moskva-meelseid videoid muu hulgas sõja kohta Ukrainas, vahendab Guardian.

USA justiitsministeeriumi süüdistuses selle ettevõtte nime ei mainita, aga öeldakse, et see on Tennessee osariigis baseeruv sisuloomefirma kuue kommentaatori ja veebilehega, millel öeldakse, et see on erinevate vaadetega kommentaatorite võrgustik, mis keskendub lääne poliitika- ja kultuuriteemadele.