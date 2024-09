Kanal 2 näitas kohatu intervjuu teinud Kertu Jukkumile ust. Jukkum: vabandan, kui reportaaž kedagi riivas

„Tunnistame, et antud reportaaž ei vastanud ajakirjanduseetika põhimõtetele ning sellega tekitati põhjendamatuid negatiivseid emotsioone nii loo osalistele kui ka vaatajaskonnale. Selline teguviis ei vasta meie ettevõtte väärtustele, mis toetavad austavat ja vastutustundlikku meediat. Vabandame siiralt kõigi ees, keda see lugu puudutas või riivas,“ seisab ettevõtte poolt saadetud kirjalikus pressiteates.

„Oleme antud olukorda põhjalikult analüüsinud ja teinud vajalikud järeldused. Selleks, et tulevikus sarnaseid juhtumeid vältida, oleme rakendanud täiendavaid meetmeid oma tööprotsesside parandamiseks ja kvaliteedi tagamiseks. Samuti on Kanal 2 lõpetanud koostöö välisautor Kertu Jukkumiga.“

Delfi kajastas teemat eile pikemalt. „See teeb nõutuks ja kurvaks, et mis see eesmärk nüüd oli. Miks tulla õppeaasta esimesel päeval kooli, et otsida vigu?“ küsis ka ise „Reporterile“ intervjuu andnud Ehte humanitaargümnaasiumi direktor Õnnela Leedo-Küngas.

Koolidirektorit ei informeeritud, mis eesmärgil ja millise fookusega uudislugu „Reporter“ tegema tuleb. „Aga eeldada võis. Ma ei teadnud otseselt, mis sealt tuleb. Näiteks selle 1. klassi poisiga ma tõesti ei kujutanud ette, et see nii inetu võib tulla. Esimene klass. Esimene koolipäev,“ rõhutas ta. Direktorile mainiti lihtsalt, et tullakse kooli filmima. Laste intervjueerimisest juttu ei olnud.

Jukkum: vabandan, kui reportaaž riivas kedagi

„Mul on kahju, et esimese koolipäeva reportaaž, mis valmis toimetusega koostöös, mõjus teisiti, kui see plaanitud oli. Vabandan, kui see riivas kedagi. Kavatsus oli heatahtlik ja eesmärk näidata tänast olukorda eestikeelsele õppele ülemineku alguspunktis. Selguse mõttes, tegemist ei olnud erikooli lapsega ja intervjuuks nõusoleku andis tema vanaema. Soovin talle ilusat kooliteed ja keeleõpet!“ kirjutas Kertu Jukkum sotsiaalmeedia postituses.