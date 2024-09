USA koolitulistamises hukkus kaks õpilast ja kaks õpetajat

Kahtlusalune Colt Gray, kooli õpilane, võeti vahi alla ning talle esitatakse süüdistus ja ta antakse kohtusse täiskasvanuna, ütles Georgia juurdlusbüroo direktor Chris Hosey pressikonverentsil.

Kohalik šerifiosakond sai teate tulistamisest kolmapäeval kell 10.20. Šerif Jud Smith ütles, et pärast kokkupuudet ühe kooli töötajaga alistus noormees kiiresti.

Kahtlusalune rääkis uurijatega, kuid seni pole teada, kas nad teavad, mis teda motiveeris.

„Kõik tänase tulistamise ohvrid jäävad eeldatavasti ellu ja paranevad hästi,“ ütles Barrow maakonna šerif Jud Smith kolmapäeva õhtul toimunud pressikonverentsil.

Föderaalne Juurdlusbüroo andis hiljem välja avalduse, milles avaldas, et oli möödunud aastal uurinud veebipõhiseid ähvardusi sooritada koolitulistamine ning küsitles 13-aastast isikut ja tema isa. Teismelist avalduses küll ei nimetatud, kuid Georgia ametnikud ütlesid, et avaldus oli seotud vahi all oleva inimesega.

„Isa väitis, et tal olid majas jahirelvad, kuid isikul ei olnud neile järelevalveta juurdepääsu. Isik eitas ähvarduste esitamist internetis. Kohalik omavalitsus hoiatas koole, et jätkata tema jälgimist,“ ütles FBI, lisades, et arreteerimiseks polnud põhjust.

David Riedman, kes juhib koolitulistamise andmebaasi, ütles, et see oli esimene kavandatud rünnak koolis sel sügisel. Apalachee õpilased naasid kooli juba augusti alguses, paljud teised USA õpilased naasevad sel nädalal.

USAs on viimase kahe aastakümne jooksul toimunud sadu tulistamisi koolides ja kolledžites, millest kõige surmavam oli 2007. aastal Virginia Techis üle 30 inimese tulistamine. See on süvendanud pingelist arutelu relvaseaduste üle.