VIDEOD | „Ma ei usu sellesse meeleparandusse!“ Tallinna võimupartnerid on Jurtšenko osas endiselt kahtlevad

Kui muidu on iga erakonna enda otsustada, kelle nad linnaosavanemaks määravad, siis Jurtšenko puhul on koalitsioonipartnerid skeptilised ja soovivad talle teha täiendavat meelsuskontrolli. Põhjuseks see, et veel sel suvel kritiseeris toonane keskerakondlane Jurtšenko eestikeelsele õppele üleminekut.