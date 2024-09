TAGATUBA | Kuidas sai Liisa Pakostast justiitsminister? Margus Tsahknal oli vaja tanki

Valitsusliidu partnerid hoiatasid nüüdseks parteijuhi ameti maha pannud Eesti 200 toonast esimeest Margus Tsahknat, et ta ei tooks Liisa Pakostat ministriks. Põhjendusena viidati Pakostat saatnud skandaalidele, kus oli kahtlus, et ta kasutas maksumaksja raha, et võtta pereliikmeid välisvisiitidele kaasa (Pakosta eitab, et selline kahtlus oli, nagu on toodud loo all avaldatud vastuses – toim). Aga ka tema keerulisele iseloomule – riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni (ELAK) esimehena polnud teistel poliitikutel Pakostaga lihtne asju ajada. „Kui kuulsime, et Pakosta saab ministriks, siis läks meie siselistis lahti paras möll – isegi kõige rahulikumad vangutasid pead. Ühest küljest olid nad rahul, et Pakosta läheb riigikogust ära, teisalt tunti kaasa teistele valitsuse liikmetele,“ viitas ühe valitsuserakonna inimene.