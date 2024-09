Valitsus jätkab palgafondi maksustamise arutelu sotside ja Eesti 200 vastuseisu kiuste

Eesti 200 erakonna esimehe Kristina Kallase sõnul ei toetata palgafondi maksustamist, kuna mõjuanalüüsist on näha, et see maks lööb majanduskriisis kõige enam pihta saanud ettevõtlussektoreid, milleks on töötlev tööstus, eksport, side ja infosektor ning majutus ja turismisektor. „Palgamaksu tõstmine mõjutab kõige tugevamini eksportivat Eesti majandussektori ja neid ettevõtteid, kes toodavad midagi. Me ei saa anda järjekordset hoopi eksportivale sektorile, mis panustab Eesti majanduse arengusse pikas plaanis,“ ütles Kallas.