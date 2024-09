Pärnumaal jäi 8-aastane laps kopplaaduri alla. Politsei: see oli ikka väga õnnelik õnnetus

Pärnu politseijaoskonna patrulltalituse juht Henry Murumaa ütles, et kuigi intsident juhtus kinnistul ja tegemist pole liiklusõnnetusega, on tegu siiski äärmiselt kahetsusväärne. „See on ikka väga õnnelik õnnetus ja tüdruku kriimud paranevad, kuid ei soovi mõeldagi, mis juhtuda oleks võinud. Kõikidele liikuvatele masinatele on ette nähtud turvanõuded ja need ei ole asjata kehtestatud, seda uskumatum ja vastutustundetum on nii väikse lapse ohuolukorda panemine,“ lisas ta.