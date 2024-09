Kremli võimuladvik plaanib algatada projekti vananemisega võitlemiseks

Selle aasta algul kuulutas Venemaa president Vladimir Putin, et kodanike „tervise säilitamiseks“ on vaja uut riiklikku projekti. Riigi vananev rahvastik on võimudele pikemat aega mureks olnud ja nüüd jõuti lahenduseni, mis näeb täpsemalt ette vananemise vastu võitlemist.