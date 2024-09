Keskus Dosje: Putinil ja Kabajeval on pojad Ivan ja Vladimir, kes elavad isolatsioonis Valdai residentsis

Mihhail Hodorkovski asutatud keskus Dosje avaldas täna artikli, milles on mainitud Venemaa presidendi Vladimir Putini ja iluvõimlemise olümpiavõitja Alina Kabajeva väidetava kahe poja nimed. Dosje teatel on need Ivan ja Vladimir, kes on sündinud 2015. ja 2019. aastal.