Ukraina välisministri lahkumisele võis kaasa aidata Poola solvumine. Vallandamist ennustatakse ka peaminister Šmõhalile

Mitu kuud liikunud kuuldused said viimaks kinnitust, kui Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi alustas sel nädalal suurima valitsusremondiga pärast Vene täiemahulise invasiooni algust. Tema partei parlamendifraktsiooni juhi sõnul vahetatakse välja umbes pool valitsuskabinetist. Ehkki seni on ministrid kirjutanud ise lahkumisavaldused, on paljudel juhtudel siiski selgelt tegu vallandamisega, kuigi osa lahkujaid ootab pigem edutamine olulisematele kohtadele.