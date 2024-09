Mullu suvel teatas toona Keskerakonna juhitud Tallinna linnavalitsus, et Mähelt kesklinna Hobujaama peatusesse sõitnud nr 8 bussi marsruuti muudetakse ning see hakkab käima hoopis mööda Reidi teed, läbi Balti jaama ja Väike-Õismäeni välja. Mähe elanikele muudatus ei meeldinud ja selle vastu koguti ka allkirju. Toodi välja, et muudatus sunnib Mähe elanikke ümber istuma, mis on eriti keeruline lastele, eakatele ja liikumisraskustega inimestele.