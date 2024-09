Tallinn vaeb osade bussiliinide teenindamise erakätesse andmist. Järvan: see looks suuremat konkurentsi

Järvan ütles Delfile, et kohtumised bussifirmadega läksid hästi. „Bussifirmad suhtusid positiivselt ja huvi hangetel osalemiseks võis kõigilt lugeda välja,“ märkis ta. Järvani sõnul käib praegu juriidiline analüüs kõige parema lahenduse leidmiseks. „Kaardistame erinevate variantide võimalused ja riskid.“

Järvan selgitas, et esialgu pole veel määratud ühtegi konkreetset liini, kuhu erafirmasid tahetaks kaasata, vaid juttu on põhimõttelise võimaluse loomisest erasektori kaasamiseks linnaliinide teenindamisel. „See looks suuremat konkurentsi transporditeenuse pakkumisel, mis suurendaks survet efektiivsuse ning kvaliteedi kasvule.“