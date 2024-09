Kreml: rahvusvaheline kriminaalkohus Venemaa rahvusvahelisi kontakte ei piira

„Kogu see lugu ICC-ga, mida me ei tunnusta, ei saa olla ega ole Venemaa suhete arengu piiraja partneritega, riikidega, kes on huvitatud kahepoolsete suhete arengust, rahvusvahelistest kontaktidest. Võime seda üheselt öelda,“ lausus Peskov ajakirjanikele, vahendab Interfax.

Nii vastas Peskov küsimusele, kas võib oodata, et pärast edukat visiiti Mongooliasse külastab Venemaa president Vladimir Putin ka teisi riike, mis ICC-d tunnustavad. ICC on andnud Putini kohta välja vahistamisorderi seoses Ukraina laste küüdistamisega ja Mongoolia oleks pidanud ta ICC reeglite järgi vahistama.

„Ülemaailmsel enamusel on märksa laiem nägemus rahvusvahelise koostöö perspektiividest kui ICC antud silmaklapid. Me lähtume sellest. Me puutume kokku suure huviga meie riigi vastu ülemaailmse enamuse poolt. Me ise näitame üles huvitatust ja realiseerime need plaanid,“ lisas Peskov.