„Meil ei ole nende maad vaja. Me ei taha oma Ukraina eluviisi sinna viia,“ ütles Zelenskõi, kelle sõnul hoiab Ukraina seda territooriumi oma võiduplaani lahutamatu osana. Zelenskõi ütles, et esitleb seda ettepanekut rahvusvahelistele partneritele.

„Praegu me vajame seda,“ ütles Zelenskõi Ukraina kontrolli all oleva Venemaa territooriumi kohta.

6. augusti sissetung Venemaa Kurski oblastisse oli Zelenskõi sõnul ennetav löök, et peatada puhvertsooni loomine venelaste poolt Ukraina piirialadel.

Zelenskõi ütles, et ei saa rääkida, kas Ukraina kavatseb püüda veel Venemaa territooriumi hõivata.

„Ma ei ütle, vabandage,“ lausus Zelenskõi. „Kogu austuse juures ei saa ma sellest rääkida. Ma arvan, et edu on väga lähedal üllatusele.“

Zelenskõi ütles veel, et USA presidendi Joe Bideni administratsioon ei olnud teadlik plaanist Venemaale sisse tungida ja see oli hoolikalt kaitstud saladus ka Ukraina sees.

Ka Washington on seda korduvalt kinnitanud.

„Jah, me ei teavitanud kedagi. Ja see ei ole usalduse puudumise küsimus,“ ütles Zelenskõi, lisades, et Ukraina mullusuvine vastupealetung kukkus mitmes mõttes läbi selle tõttu, kui palju seda reklaamiti ja sellest räägiti, mis andis venelastele võimaluse valmistuda.

Seekord ei teadnud Zelenskõi sõnul isegi Ukraina luureteenistused.

„Ma kitsendasin maksimaalselt inimeste ringi, kes sellest operatsioonist teadsid,“ lisas Zelenskõi. „Ma arvan, et see oli üks põhjusi, miks see edukas oli.“

Venemaale sissetungi üks eesmärke oli Zelenskõi sõnul sundida Moskvat vägesid mujalt rindelt ära viima. Kuigi Venemaa on Zelenskõi sõnul viinud Ukrainast Kurski oblastisse 60 000 sõdurit, ei ole kõige kuumemas kohas, Pokrovski piirkonnas erilist mõju olnud.