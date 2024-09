Kreml: lääne keeldumine dialoogist paneb Venemaad oma tuumadoktriini üle vaatama

Peskov ütles ajakirjanikele, et „tuumadoktriini aktualiseerimist nõuavad praegune päevakord ja see asjade seis, mis on tekkinud kollektiivse lääne tegevuse tagajärjel“, vahendab Interfax.

„See on, esiteks, keeldumine dialoogist Vene Föderatsiooniga, julgeolekuhuvide ründamise liini jätkumine ja seejärel kuuma sõja jätkumise provotseerimine Ukrainas. See ei saa tagajärgedeta jääda ja seda kõike võetakse Moskvas arvesse, analüüsitakse ja kõik see paneb aluse neile ettepanekutele, mis formuleeritakse,“ lausus Peskov.

Peskov rääkis ka USA „destruktiivsest rollist“ Euroopa julgeoleku asjus.

„Just USA on eestvedaja pingete provotseerimise protsessis, just USA avaldab Euroopa riikidele survet, kasutades ennekõike kohustusi Põhja-Atlandi alliansi ees, et sundida eurooplasi kulutama rohkem raha, suuremat osa SKT-st sõjalistel eesmärkidel, just USA saab pärast majanduslikke dividende kogu olukorrast,“ ütles Peskov.

Peskovi sõnul on sellisel olukorral kaugele ulatuvad negatiivsed tagajärjed.

„Meie asi on sellel taustal tagada oma rahvuslikud huvid, kindlustada end kõigi tekkivate riskide vastu ning tagada kindel ja turvaline tulevik meie tulevastele põlvkondadele,“ ütles Peskov.