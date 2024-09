VIDEO | Venemaa ründas hommikul Ukrainat taas rakettidega. Lvivis on teada 4 hukkunut ja 35 kannatanut

Strateegilistelt pommitajatelt Tu-95MS välja lastud rakettidest teatati kell 4.45.

Lvivi oblasti sõjaadministratsioon teatas peagi, et seal töötab õhutõrje.

Kella kuue ajal oli plahvatusi kuulda Krõvõi Rihis.

Mustale merele lendas ka kaks Vene pommitajat Tu-22M3, mis kannavad rakette H-22. Savasleika lennuväljalt tõusis õhkus kaks hävituslennukit MiG-31K, mis kannavad rakette Kinžal.

Lvivi oblasti sõjaadministratsioon teatas elumajade kahjustada saamisest.

Enne 6.30 teatati, et elumajad põlevad Lvivi pearaudteejaama lähedal. Linnapea Andri Sadovõi teatas, et kahes koolis ei toimu täna tunnid. On palju purunenud aknaid.

Edasi teatas Sadovõi, et on teada kuus kannatanut, kelle hulgas on 10-aastane poiss.

Ukraina raudtee-ettevõte Ukrzaliznõtsja teatas elektrikatkestustest, mistõttu ei väljunud mitmeid ronge.

Seisuga kell 7.15 oli Lvivis teada 17 kannatanut, kelle hulgas olid lapsed vanuses 10 ja 15 aastat, ning 15 täiskasvanut oli haiglasse viidud. Viis inimest oli raskes seisundis.

Kella 8 ajal hommikul sai teatavaks, et rünnakus hukkus kaks inimest. Sadovõi sõnul on need üks mees ja 50-aastane naine, kes töötas ämmaemandana.

Lvivi oblasti sõjaadministratsioon teatas, et vigastatute arv kasvas 23-ni.

Seejärel kasvas hukkunute arv kolmeni ja vigastatute arv 25-ni. Esialgsetel andmetel hukkus ka 14-aastane tüdruk.

Krõvõi Rihis tabas rakett tsiviilinfrastruktuuri kesklinnas, teatas linna kaitsenõukogu juht Oleksandr Vilkul, kelle sõnul kahjustas lööklaine kümmet korrusmaja.

Vilkuli sõnul on kõik elus. Viis inimest sai kergelt kannatada.

Viimastel andmetel kasvas Lvivis hukkunute arv neljani ja vigastatute arv 35-ni.