Zelenskõi sõnul hukkus Poltavas üle 50 ja sai viga üle 270 inimese

„Päästetööd praegu veel jätkuvad, otsitakse läbi rususid. Kaasatud on kõik teenistused. Praeguse seisuga on vigastatute arv 271. Kõigile antakse vajalikku abi. Olen tänulik kõigile päästjatele, arstidele, meditsiiniõdedele, kõigile poltavalastele, kes ühinesid abistamisega, andsid verd, kes toetavad. On teada, et purunenud hoone rusude all on inimesi. Tehakse kõik, et päästa võimalikult palju elusid. Praegu olemas oleva informatsiooni järgi tappis see Vene löök 51 inimest,“ ütles Zelenskõi.